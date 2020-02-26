Марка Datsun в январе увеличила продажи в России на 29%

Автомобили марки Datsun продавались в январе на 29% лучше, чем за аналогичный период прошлого года.



На рост продаж повлияло, в том числе и появление в продаже обновленного седана Datsun on-DO.

Дилеры марки в прошлом месяце продали 1 403 новых автомобиля, а доля компании выросла до 1,4%.

Из общего объёма продаж 1 225 экземпляров пришлось на седан, который показал рост на 33%. Хэтчбек в отчетный период был продан в количестве 178 единиц, что на 9,2% больше.