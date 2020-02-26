Недавно специалисты рассказали, в каких российских регионах продаются доступные легковушки, а теперь такой же рейтинг подготовили по сегменту кроссоверов.
Стало известно, где в РФ продаются самые доступные кроссоверы
26.02.2020 21:49
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Результаты исследования опубликовали специалисты «Авито Авто», пишет «Российская газета».
В них сказано, что средняя стоимость кроссоверов в России в 2019 году составила 827 000 рублей.
Дешевле всего их продают в Омске, где средняя цена подержанного кроссовера составила 703 тыс. рублей.
Также по цене ниже средней их продают в Волгограде и Ульяновске – 723 000 и 733 000 рублей соответственно.
А вот самые дорогие кроссоверы и внедорожники оказались в Москве, Краснодаре и Самаре, где их ценник в среднем превысил 1 млн рублей.
Самыми доступными остаются внедорожники Лада, а самые дорогие – Toyota. Средняя цена первых составляет 224 тыс. рублей, а японских моделей – 1,5 млн рублей.
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