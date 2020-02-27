Показана первая фотография интерьера нового Hyundai i20

На прошлой неделе были опубликованы снимки экстерьера Hyundai i20, теперь корейский производитель показал салон европейского хэтчбека.

Hyundai презентацию i20 проведет в рамках международного Женевского автосалона. Новая модель получит изменения в новом корпоративном стиле.

В интерьере Hyundai i20 появится 10-дюймовая цифровая панель приборов, и такой же диагонали экран мультимедийной системы.

Мультимедийная система будет поддерживать протоколы Apple CarPlay и Android Auto. Также в корейской модели установят беспроводную зарядку для смартфонов и аудиосистему Bose.



Ранее сообщалось, что новый хэтчбек Hyundai i20 станет на 5 мм длиннее, на 25 ммм ниже и на 30 мм шире.

В качестве силовых агрегатов будут предлагать турбированный мотор в вариантах форсировки 100 и 120 л.с., причем более мощный вариант будет доступен с 48-вольтовым стартер-генератором.

Трансмиссия для i20 будет доступна механическая или роботизированная.