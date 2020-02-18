Опубликованы первые фотографии нового Hyundai i20

Ранее автопроизводитель в Сети публиковал эскизы Hyundai i20, а теперь появились снимки нового хэтчбека.

Презентация модели намечена на март, а точнее новинку обещают представить на международном Женевском автосалоне.

Hyundai i20 выполнен в новом корпоративном стиле корейской компании, и теперь модель похожа на обновленный Solaris.

В целом внешность серийного Hyundai i20 практически полностью соответствует эскизным изображениям, за исключением больших колесных дисков.

Интерьер хэтчбека пока не раскрывают, но ранее сообщали, что в модели появится полностью цифровая панель приборов и 10-дюймовым экран мультимедийной системы.

Моторную гамму и оснащение Hyundai i20 пока не раскрывают.