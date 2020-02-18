Ранее автопроизводитель в Сети публиковал эскизы Hyundai i20, а теперь появились снимки нового хэтчбека.
Опубликованы первые фотографии нового Hyundai i20
19.02.2020 00:18
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Презентация модели намечена на март, а точнее новинку обещают представить на международном Женевском автосалоне.
Hyundai i20 выполнен в новом корпоративном стиле корейской компании, и теперь модель похожа на обновленный Solaris.
В целом внешность серийного Hyundai i20 практически полностью соответствует эскизным изображениям, за исключением больших колесных дисков.
Интерьер хэтчбека пока не раскрывают, но ранее сообщали, что в модели появится полностью цифровая панель приборов и 10-дюймовым экран мультимедийной системы.
Моторную гамму и оснащение Hyundai i20 пока не раскрывают.
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