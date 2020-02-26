DS показала 5-метровый концепт будущего DS Aero Sport Lounge

Недавно бренд DS представил свой новый роскошный седан , о котором более подробно портал «ТвоёАвто» писал. А теперь компания показала свой новый концепт.



Прототип получил название DS Aero Sport Lounge и он призван показать, как будет выглядеть автомобиль будущего марки.

Эта модель представляет собой пятиметровый автомобиль, у которого есть высокая посадка, подобная той, что у кроссоверов. Будет ли серийной эта машина пока неизвестно, но некоторые решения от нее могут использовать в других новинках.

Заявлено, что в модель установлена электрическая силовая установка с электромоторами (их количество не назвали) мощностью 680 лошадиных сил. Заявленный запас хода составит 650 км, а разгон будет осуществляться за 2,8 секунды.

Помимо этого, концепт оснастили инновационными технологиями, включая ИИ с названием Iris, проекционные дисплеи с управлением жестами, автопилотом и многое другое. Премьерный показ этой новинки состоится в рамках Женевского автосалона.