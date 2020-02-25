Когда возобновится производство электромобилей пока неизвестно.
Компания Audi приостановила выпуск электрокаров e-tron
25.02.2020 22:58
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Компания Audi приостановила выпуск электрокаров e-tron на предприятии в Бельгии, о чем производитель объявил официально.
Простой продлится как минимум несколько дней, но возможно простой будет продлен.
Причиной остановки производства стали проблемы с поставками комплектующих, а именно литий-ионных батарей.
Как стало известно журналистам, поставщики ограничивали объём поставок, но договоренностей компания так и не достигла, из-за чего ситуация усугубилась.
Сообщается, что речь идет о польском поставщике LG Chem.
Электромобиль Audi E-Tron потребовал заменить масло в машине.
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