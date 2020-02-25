Когда возобновится производство электромобилей пока неизвестно.

Компания Audi приостановила выпуск электрокаров e-tron на предприятии в Бельгии, о чем производитель объявил официально.

Простой продлится как минимум несколько дней, но возможно простой будет продлен.

Причиной остановки производства стали проблемы с поставками комплектующих, а именно литий-ионных батарей.

Как стало известно журналистам, поставщики ограничивали объём поставок, но договоренностей компания так и не достигла, из-за чего ситуация усугубилась.

Сообщается, что речь идет о польском поставщике LG Chem.

Электромобиль Audi E-Tron потребовал заменить масло в машине.