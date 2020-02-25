Стали известны подробности о новом поколении модели Subaru WRX STI.
Следующий Subaru WRX STI получит новый двигатель
25.02.2020 18:20
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Как стало известно инсайдерам, следующий Subaru WRX STI получит новый двигатель, оснащенный турбиной объёмом 2,4 литра.
Его мощность составит 400 лошадиных сил при 490 Нм крутящего момента. Это будет агрегат с индексом FA24, который заменит 308-сильный EJ20 и 300-сильный EJ25.
Другие подробности пока не раскрывают. Сейчас известно, что новинка будет представлена в конце года. Актуальная версия Subaru WRX STI в России предлагается по цене от 4 019 000 рублей.
Subaru показала разработанный с Toyota электрический кроссовер.
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