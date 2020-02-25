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Следующий Subaru WRX STI получит новый двигатель

Новости
25.02.2020 18:20
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Стали известны подробности о новом поколении модели Subaru WRX STI.

Как стало известно инсайдерам, следующий Subaru WRX STI получит новый двигатель, оснащенный турбиной объёмом 2,4 литра.

Его мощность составит 400 лошадиных сил при 490 Нм крутящего момента. Это будет агрегат с индексом FA24, который заменит 308-сильный EJ20 и 300-сильный EJ25.

Другие подробности пока не раскрывают. Сейчас известно, что новинка будет представлена в конце года. Актуальная версия Subaru WRX STI в России предлагается по цене от 4 019 000 рублей.

Subaru показала разработанный с Toyota электрический кроссовер.

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