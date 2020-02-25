Как стало известно инсайдерам, следующий Subaru WRX STI получит новый двигатель, оснащенный турбиной объёмом 2,4 литра.

Его мощность составит 400 лошадиных сил при 490 Нм крутящего момента. Это будет агрегат с индексом FA24, который заменит 308-сильный EJ20 и 300-сильный EJ25.

Другие подробности пока не раскрывают. Сейчас известно, что новинка будет представлена в конце года. Актуальная версия Subaru WRX STI в России предлагается по цене от 4 019 000 рублей.

Subaru показала разработанный с Toyota электрический кроссовер.