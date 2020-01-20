Subaru показала разработанный с Toyota электрический кроссовер

Макет показали на пресс-конференции, организованной Subaru, где было сказано, что марка к 2035 году планирует полностью электрифицировать свой модельный ряд.

На электрическом кроссовере применили новый дизайн, но в соответствии со стилистическими особенностями бренда.

Говорить о технических характеристиках новинки рано, однако известно, что и в этом плане разработки будут вестись с Toyota.

Что касается планов компании по электрификации, то уже к 2030 году планируется добиться показателя 40% гибридов и электрокаров в общем объёме продаж.

Subaru рассказала о новинках для россиян в 2020 году.

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