Японская компания продемонстрировала макет нового полностью электрического кроссовера, который получил дизайн, разработанный совместно с брендом Toyota.
Subaru показала разработанный с Toyota электрический кроссовер
20.01.2020 18:23
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Макет показали на пресс-конференции, организованной Subaru, где было сказано, что марка к 2035 году планирует полностью электрифицировать свой модельный ряд.
На электрическом кроссовере применили новый дизайн, но в соответствии со стилистическими особенностями бренда.
Говорить о технических характеристиках новинки рано, однако известно, что и в этом плане разработки будут вестись с Toyota.
Что касается планов компании по электрификации, то уже к 2030 году планируется добиться показателя 40% гибридов и электрокаров в общем объёме продаж.
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