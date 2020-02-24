Cadillac и другие мировые производители сейчас активно работают над электрическими моделями, но если у немецких компаний электрокары уже продаются, то вот американские концерны только готовятся развивать модельный ряд «зеленых» авто.
Компания Cadillac подготовила свой первый электрокар
25.02.2020 00:08
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Cadillac в апреле представит свой первый электрокар. Его публичный показ состоится на Нью-Йоркском автосалоне, об чем сообщил глава компании Стив Карлайл.
Подробностей про электрокар пока не раскрывают. Впрочем, даже неизвестно будет ли он входить в основной модельный ряд марки или получит статус отдельного бренда.
Еще Карлайл отметил, что компания постепенно будет переходить от ДВС к электрическим силовым установкам, но опять же сроки такого перехода пока не озвучивают.
В целом специалисты полагают, что массовыми электрокары станут только через 20-30 лет.
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