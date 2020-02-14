Cadillac в РФ делает ставку на кроссоверы и отказывается от седанов

Прошлый год в России для Cadillac был самым плохим за последние 13 лет, так как американская компании продала всего 975 автомобилей.

Для сравнения молодая марка Genesis на российском рынке в 2019 году реализовала 2276 автомобилей, а немецкие премиальные автопроизводители и того больше, пишет «Авторевю».

В текущем году Cadillac намерена вдвое увеличить продажи, и в этом ей должны помочь новые кроссоверы.

В РФ уже доступен обновленный Cadillac XT5 и новый «паркетник» Cadillac XT6. Эти модели предлагают с 2,0-литровым турбомотором мощностью 200 л.с. и 350 Нм.

Трансмиссия для кроссоверов предлагается только девятиступенчатая автоматическая, а привод исключительно полный.

За счет нового 2.0 л. мотора удалось снизить цену на Cadillac XT5. Так, он на 600 тыс. рублей дешевле, чем дорестайлинговый вариант с V6 мощностью 314 л.с.

К лету в дилерских центах еще появится Cadillac XT4, а эта модель будет предлагаться с бензиновым ДВС как у XT6 и XT5, а также с турбодизелем.

Новый Cadillac Escalade тоже будет доступен в России, но только в следующем году, так как его в США начнут продавать только в конце лета.

Седаны Cadillac на российском рынке продавать не будет. Сейчас распродают Cadillac CT6, а новые CT4 и CT5 для нашего рынка сертифицировать не будут, так как продажи «четырехдверок» марки в РФ очень низкие.