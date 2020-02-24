Хетчбэк Datsun mi-DO обзавелся новыми ценниками в России

Datsun mi-DO получил новые цены на версии 2020 года выпуска.

Теперь хэтчбек будет предлагаться по цене на 2-19 тыс. рублей дороже, что зависит от комплектации.

Автомобиль в базовой комплектации предлагается за 557 000 рублей, а топовый вариант обойдется в 709 000 рублей.

Наряду с удорожанием модели 2020 года выпуска, отмечено изменение цен и на версию 2019 года.

Как сообщают специалисты сайта «Цена Авто», некоторые комплектации стали немного дешевле, а другие наоборот подорожали.

Цены на прошлогоднюю модификацию варьируются от 551 000 до 703 000 рублей. Стоит отметить, что предыдущее изменение цены на хэтчбек было зафиксировано в августе 2019 года.

Стартовали продажи обновлённого седана Datsun on-DO.