Datsun mi-DO получил новые цены на версии 2020 года выпуска.
Хетчбэк Datsun mi-DO обзавелся новыми ценниками в России
24.02.2020 14:41
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Теперь хэтчбек будет предлагаться по цене на 2-19 тыс. рублей дороже, что зависит от комплектации.
Автомобиль в базовой комплектации предлагается за 557 000 рублей, а топовый вариант обойдется в 709 000 рублей.
Наряду с удорожанием модели 2020 года выпуска, отмечено изменение цен и на версию 2019 года.
Как сообщают специалисты сайта «Цена Авто», некоторые комплектации стали немного дешевле, а другие наоборот подорожали.
Цены на прошлогоднюю модификацию варьируются от 551 000 до 703 000 рублей. Стоит отметить, что предыдущее изменение цены на хэтчбек было зафиксировано в августе 2019 года.
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