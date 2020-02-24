На глобальной рынке растет спрос на переднеприволные кроссоверы, причем уменьшается количество полноприводных рамных моделей.
Эксперты рассказали, почему кроссоверу не нужен полный привод
24.02.2020 14:25
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Причиной в этой тенденции является то, что автовладельцы хотят экономить при покупке новой машины, а вот как раз переднеприводные версии более доступные и они дешевле в обслуживании.
К тому же автопроизводители сейчас оснащают современные авто современной электроникой, которая даже с передним приводом позволяет передвигаться по сложным участкам пишет «РГ».
Помимо этого, переднеприводные кроссоверы более экономичные в сравнении с полноприводными версиями.
Эксперты рассказали, почему современные ДВС прогреваются дольше.
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