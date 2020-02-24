Эксперты рассказали, почему кроссоверу не нужен полный привод

Причиной в этой тенденции является то, что автовладельцы хотят экономить при покупке новой машины, а вот как раз переднеприводные версии более доступные и они дешевле в обслуживании.

К тому же автопроизводители сейчас оснащают современные авто современной электроникой, которая даже с передним приводом позволяет передвигаться по сложным участкам пишет «РГ».

Помимо этого, переднеприводные кроссоверы более экономичные в сравнении с полноприводными версиями.

Эксперты рассказали, почему современные ДВС прогреваются дольше.