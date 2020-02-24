В РФ дебют Geely Coolray может быть перенесен из-за коронавируса

Это связано с серьезными сбоями в поставках комплектующих на предприятие «БелДжи».

Первая партия нового кроссовера появилась в продаже в Беларуси в середине февраля и была распродана за считанные часы. Также компания получила немало заказов.

Новый кроссовер Geely Coolray должен появится и на российском рынке, но судя по всему его дебют в нашей стране, также как и старт продаж, будет отложен.

Дело в том, что предприятие «БелДжи», откуда и организуют поставки модели в Россию, столкнулся с нехваткой китайских комплектующих.

Последняя связана с эпидемией коронавируса, что стало причиной временной остановки производства, а соответственно появились и сбои в поставках. Geely Coolray в России должен был появиться в марте, но из-за проблем его выход состоится позднее, но насколько пока сказать сложно.

Появилась информация о кроссовере Geely Coolray для России.