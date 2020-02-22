Недавно стало известно, что АвтоВАЗ запустил в производство новую эксклюзивную комплектацию высокого хэтчбека Lada XRay.
Названа дата начала продаж лимитированной Lada XRay Cross Instinct
22.02.2020 20:16
9 0
При этом сроки выхода новой комплектации с названием Instinct не называли. Однако российские СМИ сообщили, что лимитированная Lada XRay Cross Instinct появится в продаже 11 мая.
Пока же вазовцы выпускают по несколько экземпляров модели в сутки. Как сообщается, ранее выпускали по 2-3 экземпляра модели, но уже объём увеличили до 5-7 машин в сутки.
Напомним, что новинка должна стать самой дорогой версией модели, которая будет иметь некоторые отличия в оформлении и расширенный список доступного оборудования.
Во сколько обойдется Lada XRay Cross Instinct пока сказать сложно.
Комментарииcomments powered by HyperComments