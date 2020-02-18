«АвтоВАЗ» начал выпуск Lada XRAY Cross Instinct

Это будет самая дорогая версия с черной крышей, особыми элементами экстерьера, глянцевыми корпусами боковых зеркал, новыми колесными дисками и мультимедийной системой с поддержкой системы «Яндекс.Авто».

Версия под названием Instinct будет самой богато оснащенной среди других комплектаций XRAY. Источник пишет, что пока на линии Lada XRAY Cross Instinct выпускают 2-3 автомобиля в смену.

О ценах и сроках старта продаж XRAY Cross Instinct пока ничего не известно. Возможно такая спецверсия позволит немного увеличить продажи модели, так как в прошлом месяце XRAY даже не попал в ТОП-25 самых популярных моделей российского автомобильного рынка.