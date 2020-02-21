Опубликованы подробности о полноприводной Toyota Camry

Ранее седан предлагался в полноприводном исполнении исключительно на японском рынке и только в гибридной модификации.



Однако для рынка Северной Америки японская компания решила выпустить обычный полноприводный Toyota Camry, подробности о котором недавно сообщили зарубежные источники.

Ранее уже сообщалось, что полный привод для седана позаимствовали от кроссовера RAV4. Эта система передает 100% крутящего момента на передние колеса, а при необходимости до 50% мощности будет передаваться на задние колеса.

Полноприводная система будет доступна для седана с 2,5-литровым двигателем, работающим в паре с 8-ступенчатым автоматом.

Как выяснилось, полноприводный седан будет иметь еще и некоторые отличия от обычного варианта. В частности, у него будет два раздвоенных патрубка и шильдики AWD.

Заявленный запас хода составит 9,4 литра по городу, 6,9 литра по трассе и 8,1 литра в смешанном цикле. В США полноприводная появится в продаже весной, а вот привезут ли такую модель в Россию неизвестно.

В России стартовали продажи Toyota Camry S-Edition.