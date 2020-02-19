Опубликовали информацию о линейке двигателей новой Skoda Octavia RS

Skoda Octavia RS будет предлагаться как с бензиновыми, так и дизельными ДВС, а также модель получит гибридную силовую установку, основанную на 1,4-литровм 150-сильном TSI.

В Твиттере Skoda News была опубликована фотография с внутренним документом автопроизводителя, в котором перечислены все силовые агрегаты Skoda Octavia RS.

В июле Skoda Octavia RS появится в двух гибридных версиях с отдачей 245 и 204 лошадины сил.

Также будут предложены мощные бензиновые и дизельные версии, которые будут предлагаться с механической и роботизированной трансмиссией.

Отдача бензиновой версии составит 245 л.с., а дизельной — 200 л.с. С традиционными двигателями Octavia RS появится в августе.

Презентация «заряженных» моделей состоится в марте на Женевском автосалоне.

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