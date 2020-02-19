Китайская Aiways привезет новый купе-кроссовер в Женеву

Китайская компания Aiways для автосалона в Женеве подготовила новый кроссовер U6ion, а это купеобразный «паркетник», над дизайном которого работал бывший дизайнер Pininfarina.

Внешность электрического кроссовера разработана под руководством промышленного дизайнера Кена Окуямы, который в свое время отвечал за разработку внешности Ferrari Enzo.

Накануне Aiways опубликовала скетчи концепта U6ion, но технические характеристики модели пока не раскрывают. Пока известно, что в его основе лежит алюминиевая платформа MAS.

Сейчас у Aiways есть только кроссовер U5. Его презентация состоялась в прошлом году, а перед показом модель совершила пробег от китайского города Сиань до немецкого Франкфурта (15 тыс. км).

Этот пробег является самым большим среди электрокаров, и его даже занесли в Книгу рекордов Гиннесса.