Opel возвращается на авторынок Японии

Opel после того как перешла под управление французского концерна PSA Group, изменила свои политику и стала возвращаться на старые рынки.

В 2019 году Opel вернулся в Россию, а теперь немецкая марка готовится к возвращению на японский рынок, который она покинула в 2006 году. В тот момент Opel принадлежала General Motors.

В Японии Opel появится в 2021 году. В первый год компания будет предлагать три модели – кроссовер Grandland X, минивэн Combo Life и хэтчбек Corsa.

В Японии PSA Group сейчас продает автомобили брендов Peugeot, Citroen и DS.

На российском рынке сейчас Opel представлен моделями Grandland X и Zafira Life. Пока дилерская сеть немецкого автопроизводителя насчитывает 11 салонов, но до конца года их количество вырастет в два раза, а также в текущем году появятся новые модели.

Стало известно, какую новинку готовит Opel для России.