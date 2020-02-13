В прошлом месяце стало известно, что в этом году бренд Opel выведет на российский рынок шесть новых моделей.

Тогда было известно, что одной из них станет фургон Vivaro, тогда как о других новинках информации не было.

Благодаря базе федерального института промышленной собственности, где опубликовали изображения, стало известно, какую новинку готовит Opel для России.

Оказалось, что ею станет хэтчбек Corsa шестой генерации. В базе находятся изображения некоторые деталей автомобиля.

На европейском рынке эта модель представлена с 1,2-литровыми моторами мощностью 75, 10 или 130 лошадиных сил.

В тандеме с силовой установкой работает шестискоростная механика или 8-ступенчатый автомат. Дизельная линейка представлена 1,5-литровым 102-сильным агрегатом.

Напомним, что пока из легковых автомобилей бренд предлагает только кроссоверы Grandland X, оцененные от 1,8 млн рублей. Также одной из новинок может стать вседорожный Crossland X.

Opel вернулся на рынок России после четырех лет отсутствия.