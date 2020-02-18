Названы самые популярные китайские автомобили на рынке РФ

Основой для исследования стали данные по продажам китайских авто за январь 2020 года, когда было реализовано 3 033 автомобиля китайского происхождения.

Этот результат оказался на 56,3% больше. Компания Haval удерживается лидерство с результатом 1 228 проданных машин, что в 3,5 раза больше.

Компания Geely стала второй с показателем 778 проданных экземпляров, а это в два раза выше показателей января 2019 года. В тройке лидеров оказался бренд Chery – 417 авто (+12%).

Changan находится на четвертом месте с показателем 241 проданный автомобиль, что в девять раз превышает прошлогодний результат. В пятерке лидеров находится Lifan (146 ед.; -65%).

Названы самые популярные иномарки на рынке России в январе.