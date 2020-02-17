Названы самые популярные иномарки на рынке России в январе



В отчетный период самой продаваемой иномаркой на рынке РФ стал KIA Rio, реализованный в количестве 6 421 ед., что на 30% больше.

Hyundai Creta стал вторым с результатом 5 026 проданных кроссоверов, что на 28% больше. В тройке лидеров оказался седан Hyundai Solaris.

Он разошелся тиражом в количестве 3 595 шт., улучшив результат на 11,6%. Четвертым в списке самых продаваемых оказался Volkswagen Polo – 2964 ед. (+4%), а на пятой строчке располагается Toyota RAV4 – 2905 ед. (+58%).

В десятке лидеров числятся следующие модели: Renault Duster (2355 ед., -10%), KIA Sportage (2333 ед., +26%), Volkswagen Tiguan (2290 ед., +40%), Renault Logan (2204 ед., +10%) и Toyota Camry (2064 ед., +3,5%).

Составлен рейтинг самых популярных китайских автомобилей в России.

Ravon в России уступает место марке Chevrolet.