Стало известно, когда в РФ появится Skoda Karoq с полным приводом

Новый кроссовер уже поступил в продажу , но его предлагают пока только в средних комплектациях.



Стоимость начальной версии ранее была озвучена, а теперь появилась информация, когда в продаже появятся топовые полноприводные варианты.

Как выяснили российские журналисты, Skoda Karoq с полным приводом выйдет на рынок в июне.

О стоимости таких вариантов и их оснащенности информации пока нет.