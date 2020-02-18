Новый кроссовер уже поступил в продажу, но его предлагают пока только в средних комплектациях.
Стало известно, когда в РФ появится Skoda Karoq с полным приводом
18.02.2020 19:20
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Стоимость начальной версии ранее была озвучена, а теперь появилась информация, когда в продаже появятся топовые полноприводные варианты.
Как выяснили российские журналисты, Skoda Karoq с полным приводом выйдет на рынок в июне.
О стоимости таких вариантов и их оснащенности информации пока нет.
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