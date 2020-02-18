отзыв об авто

Поиск

Стало известно, когда в РФ появится Skoda Karoq с полным приводом

Новости
18.02.2020 19:20
7 0

Новый кроссовер уже поступил в продажу, но его предлагают пока только в средних комплектациях.


Стоимость начальной версии ранее была озвучена, а теперь появилась информация, когда в продаже появятся топовые полноприводные варианты.

Как выяснили российские журналисты, Skoda Karoq с полным приводом выйдет на рынок в июне.

О стоимости таких вариантов и их оснащенности информации пока нет.

Комментарии
comments powered by HyperComments
﻿