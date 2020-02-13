Названа стоимость начальной комплектации Skoda Karoq в РФ

Кроссовер Skoda Karoq станет доступен для покупки с 14 февраля и в продажу для начала поступит модель в более дорогих комплектациях.



При этом уже известно, во сколько обойдется базовый вариант. Как рассказал представитель компании российским журналистам, начальная комплектация автомобиля с названием Active выйдет в продажу только в четвертом квартале этого года.

В ней автомобиль будет предлагаться с 1,6-литровым двигателем, механической коробкой передач и системой привода на передние колеса.

В списке оснащенности автомобиля предложат четыре подушки безопасности, подогрев сидений, кондиционер, датчики давления в шинах, а также информационно-развлекательную систему.

Такая модификации нового Skoda Karoq обойдется россиянам в 1,3 млн рублей, сообщает Auto Mail.

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