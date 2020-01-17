В России назвали комплектации кроссовера Skoda Karoq

Российское представительство Skoda назвало цены и рассказало о комплектациях кроссовера Karoq, который, как выяснилось, на старте продаж будет доступен в двух комплектациях — Ambition и Style.



За версию Ambition с 1.4 TSI и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач придется заплатить 1 515 000 рублей.

Позже в продажу поступит в продажу комплектация Active с 1,6-литровым MPI и механической коробкой передач.

В качестве опции можно будет заказать версию с «автоматом». Также в дальнейшем чешский автопроизводитель начнет предлагать версию с 1.4 TSI с коробкой передач DSG и полным приводом.

В списке базового оборудования Karoq предложат колесные диски на 16 дюймов, светодиодные задние фонари, круиз-контроль, задние датчики парковки, противотуманные фары и другое.

Стоит отметить, что компания будет расширять линейку комплектаций и версий этого кроссовера в зависимости от спроса на него.

К слову серийная сборка модели будет налажена на предприятии Группы ГАЗ в Нижнем Новгороде.