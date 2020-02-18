Кроссовер Renault Arkana начнут выпускать в Китае

Более подробно о китайской версии автомобиля портал «ТвоёАвто» писал ранее. Как стало известно, Renault Arkana будут выпускать в Китае на предприятии Dongfeng-Renault.

Предприятие расположено в китайском городе Ухань. Модель, как и в России, получит 1,3-литровый турбомотор, но его мощность повысили до 159 л.с. при 270 Нм крутящего момента.

В паре с установкой будет работать вариатор. Также китайский вариант автомобиля будет отличаться и платформой.