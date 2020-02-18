KIA выпустит в 2021 году мощный электромобиль

Пока у компании в модельном ряду есть только электрокары KIA Soul EV и KIA Niro EV, но скоро список пополнится новинкой.



В компании намерены предложат электромобиль с мощной батареей и быстрой зарядкой, а ее стоимость обещают сделать разумной.

Новинкой станет мощный автомобиль с электрической установкой, в основе которого будет использоваться платформа от концепта KIA Imagine.

Работы над этой платформой находятся на финальной стадии и даже есть данные, что ее разработкой частично занимались специалисты Rimac.

Новинка должна выйти в 2021 году, а ее стоимость окажется ниже, чем у Tesla, Mercedes-Benz и BMW. При этом запас хода составит 500 км, а за 20 минут аккумулятор сможет зарядиться на 80% от быстрой зарядной станции.