В Сети появились новые изображения «Русского Прадо» от УАЗ

Недавно в распоряжении российского автомобильного портала оказались дизайнерские скетчи нового автомобиля от УАЗа, прозванного в Сети как «Русский Прадо».

Тогда же журналисты рассекретили не только внешность, но и технические характеристики глубоко модернизированного варианта внедорожника «Патриот».

На основании опубликованных изображений, портал «Колеса.ру» с учетом известных подробностей, подготовил реалистичные рендеры.

На них и представили, как новинка будет выглядеть в реальности. Напомним, что презентация «Русского Прадо» от УАЗ должна состояться в следующем году.