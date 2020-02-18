Недавно в распоряжении российского автомобильного портала оказались дизайнерские скетчи нового автомобиля от УАЗа, прозванного в Сети как «Русский Прадо».
В Сети появились новые изображения «Русского Прадо» от УАЗ
18.02.2020 18:22
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Тогда же журналисты рассекретили не только внешность, но и технические характеристики глубоко модернизированного варианта внедорожника «Патриот».
На основании опубликованных изображений, портал «Колеса.ру» с учетом известных подробностей, подготовил реалистичные рендеры.
На них и представили, как новинка будет выглядеть в реальности. Напомним, что презентация «Русского Прадо» от УАЗ должна состояться в следующем году.
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