Обновленный Kia Rio замечен на зимних тестах

Обновленный хэтчбек KIA Rio заметили на тестировании в Швеции, а шпионские снимки опубликовал портал Motor1.com.

Серьезных изменений в дизайне автомобиля не ожидается, а само обновление пройдет по стандартной схеме: решетка радиатора, оптика бамперы.

В салоне изменений также будет немного. В частности, ожидается появление новой информационно-развлекательной системы с сенсорным экраном, а в базовых версиях может появится цифровая приборная панели.

Презентация обновлённой модели ожидается в конце этого или в начале следующего года.

Новый Kia Rio X-Line сфотографировали в Санкт-Петербурге.