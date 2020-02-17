Обновленный хэтчбек KIA Rio заметили на тестировании в Швеции, а шпионские снимки опубликовал портал Motor1.com.
Обновленный Kia Rio замечен на зимних тестах
18.02.2020 00:33
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Серьезных изменений в дизайне автомобиля не ожидается, а само обновление пройдет по стандартной схеме: решетка радиатора, оптика бамперы.
В салоне изменений также будет немного. В частности, ожидается появление новой информационно-развлекательной системы с сенсорным экраном, а в базовых версиях может появится цифровая приборная панели.
Презентация обновлённой модели ожидается в конце этого или в начале следующего года.
Новый Kia Rio X-Line сфотографировали в Санкт-Петербурге.
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