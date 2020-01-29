Новый Kia Rio X-Line сфотографировали в Санкт-Петербурге

На тестах заметили обновленную модель, а судя по расположению камуфляжа, изменения произойдут в передней и задней части.

Также стоит ожидать обновление и в салоне. Напомним, что производство хэтчбека налажено на предприятии в Петербурге, поэтому там и проходит тестирование обновленной модели.

Kia Rio X-Line вышел на российский рынок в 2017 году и предлагается с 1,4 и 1,6-литровыми ДВС, пару которым составляет механика или автомат. Минимальная стоимость модели составляет 889 900 рублей.