Как известно, китайская компания Great Wall занялась выпуском пикапов, и еще во время презентации первых моделей новой линейки было известно о планах их выхода в России.
В 2020 году Great Wall вернется в Россию с пикапами
17.02.2020 19:36
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Недавно российским журналистам «Китайских автомобилей», стало известно, что Great Wall вернется в Россию и будет предлагать пикапы Wingle 7 и Pao.
Продажи автомобилей запустят в этом году. Напомним, что Great Wall не представлена в нашей стране уже пять лет.
По предварительным данным, пикап Great Wall Wingle 7 выйдет в июне, а продажи и Great Wall Pao запустят в октябре.
Спецификации моделей для России пока неизвестны, как и цены. В Китае Wingle 7 и Pao оценены от 790 000 и 890 000 рублей в эквиваленте соответственно.
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