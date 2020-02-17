В 2020 году Great Wall вернется в Россию с пикапами

Как известно, китайская компания Great Wall занялась выпуском пикапов, и еще во время презентации первых моделей новой линейки было известно о планах их выхода в России.



Недавно российским журналистам «Китайских автомобилей», стало известно, что Great Wall вернется в Россию и будет предлагать пикапы Wingle 7 и Pao.

Продажи автомобилей запустят в этом году. Напомним, что Great Wall не представлена в нашей стране уже пять лет.

По предварительным данным, пикап Great Wall Wingle 7 выйдет в июне, а продажи и Great Wall Pao запустят в октябре.

Спецификации моделей для России пока неизвестны, как и цены. В Китае Wingle 7 и Pao оценены от 790 000 и 890 000 рублей в эквиваленте соответственно.

В России появятся бюджетные автомобили Chevrolet.