Около половины жителей США готовы отказаться от личного авто

Таковы результаты исследования, проведенного специалистами, где говорится, что жители Германии, Китая и США готовы пользоваться беспилотными такси.

Отказаться от личного автомобиля, согласно опросу, готовы 44% американских автомобилистов, 52% немцев и 84% китайцев.

Это позволит, например, среднестатистической семье в США сэкономить до 5 000 долларов.

Стоит отметить, что показатель в процентном выражении является большим, но не отображает всю картину по странам в целом, так как число опрошенных в среднем не превысило 2 тыс. человек.

Также сообщатся, что в США за автопилот 2 уровня готовы платить 1 709 долларов, а за технологию четвертого поколения – 1 868 долларов.

В Германии и Китае показатель составил 1 488 и 1 844 доллара, а также 2 178 и 2 343 доллара соответственно.

Госдума предложила присваивать автомобилям экологический класс.