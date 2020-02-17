Госдума предложила присваивать автомобилям экологический класс

Предлагается присвоение экологического класса всем автомобилям без исключений, по сути это будет подготовительным этапом к запрету на въезд неэкологических машин.

Как сообщили «Известия», ссылаясь на письмо направленное главе ГИБДД Михаилу Черникову депутатом Госдумы Михаилом Старшиновым.

В нем предлагается присваивать машинам в России экологический класс и указывать это в документах.

В случае, если автомобилю не присвоили экологический класс, он автоматически будет считаться транспортным средством с высоким уровнем выброса вредных веществ.

Считается, что данное предложение является неким подготовительным этапом к введению в эксплуатацию дорожных знаков, запрещающих въезд в определённые районе «грязным» ТС.

Первыми такими районами могут стать кольцевые трассы в Москве и Петербурге.

В России ГИБДД сможет аннулировать результаты незаконного ТО.