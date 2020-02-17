Предлагается присвоение экологического класса всем автомобилям без исключений, по сути это будет подготовительным этапом к запрету на въезд неэкологических машин.
Госдума предложила присваивать автомобилям экологический класс
17.02.2020 12:59
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Как сообщили «Известия», ссылаясь на письмо направленное главе ГИБДД Михаилу Черникову депутатом Госдумы Михаилом Старшиновым.
В нем предлагается присваивать машинам в России экологический класс и указывать это в документах.
В случае, если автомобилю не присвоили экологический класс, он автоматически будет считаться транспортным средством с высоким уровнем выброса вредных веществ.
Считается, что данное предложение является неким подготовительным этапом к введению в эксплуатацию дорожных знаков, запрещающих въезд в определённые районе «грязным» ТС.
Первыми такими районами могут стать кольцевые трассы в Москве и Петербурге.
В России ГИБДД сможет аннулировать результаты незаконного ТО.
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