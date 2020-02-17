Как сообщил в понедельник инфоцентр «Крымский мост», более 1 млн грузовиков проехало по Крымскому мосту с момента открытия движения или за 16,5 месяца.

В результате грузопоток в направлении Крыма превысил краснодарский. Самая большая месячная интенсивность была зафиксирована в июле прошлого года – 73,1 тыс. грузовиков.

Что касается общего трафика с момента открытия Крымского моста, то он составил 8,8 млн легковушек, грузовиков, автобусов и мотоциклов.

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