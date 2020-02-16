Новый Chery Tiggo 7 Pro приехал в Россию



Так недавно стало известно, что Chery адаптировала кроссовер Chery Tiggo 8 для России, который очень скоро поступит в продажу.

При этом готовится к выходу еще и новый кроссовер Chery Tiggo 7 Pro. Этот автомобиль уже привезли в нашу страну и продемонстрировали в Москве, а один из участников мероприятия сообщил, что продажи новинки запланированы на лето.

Презентация новинки состоялась еще осенью прошлого года в Китае и эта модель стала заменой Tiggo 7, которая получила изменения в дизайне и салоне.

Габариты Chery Tiggo 7 Pro составляют: 4 500/1 842/1 746 мм, колесная база – 2 670 мм. Линейке двигателей кроссовера представлена 1,6-литровым двигателем с турбиной.

Его мощность составляет 197 л.с., работая в паре с 7-сутпенчатой роботизированной КП и переднеприводной системой.

В Китае за автомобиль просят от 121 900 рублей или около 1,1 млн рублей. Во сколько оценят кроссовер в России пока неизвестно. Дорестайлинговый Tiggo 7 оценен в 999 тыс. рублей.