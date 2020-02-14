Chery адаптировала кроссовер Chery Tiggo 8 для России

Китайская компания предложит на рынке свой кроссовер, который будет специально адаптирован для России.



В частности, это будет касаться внутреннего оснащения семиместной новинки Chery Tiggo 8. В списке оснащенности автомобиля предложат новые, особые опции.

Ожидается, что модель выйдет на рынок уже в марте. Итак, в новом Chery Tiggo 8 будет предлагаться система дистанционного запуска мотора, а еще предложат бесключевой доступ и электропривод багажника с функцией бесконтактного открывания.

Предложат для российской версии и «зимний пакет», где предложат обогрев зеркал заднего вида, руля, сидений, а также лобового и заднего стекол.

Еще в списке опций будет адаптивная мультимедиа, на приборной панели расположится цветной экран и еще один дисплей будет относиться к климат-контролю.

Что касается линейки двигателей, то она будет представлена турбированным ДВС объёмом два литра, пару которому составит вариатор. Заявленный расход топлива двигателем составляет 8,2 литра на 100 км пути в смешанном цикле.

Появились первые фото салона семиместного Chery Tiggo 8 для РФ.