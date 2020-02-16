Новый седан Volkswagen Jetta поступит в продажу во втором квартале года, а пока в компании раскрыли некоторые подробности.
Volkswagen рассказал о новой Jetta для России
16.02.2020 21:59
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Как выяснилось, автомобиль Jetta нового поколения будет представлен в трех комплектациях с двигателями мощностью 110 и 150 лошадиных сил.
В комплектации со 110-сильным двигателем среди трансмиссии будет доступна пятискоростная механика или шестиступенчатый автомат.
Топовая версия будет оснащена 150-сильным двигателем, пару которому составит только 6-ступенчатая автоматическая КП.
В новой Jetta в отличие от предшественника изменился дизайн. В зависимости от комплектации для седана предложат колесные диски на 16 и 17 дюймов, еще будет светодиодная оптика и задние фонари, которые будут доступны с начальной комплектации.
Все подробности о стоимости, комплектациях и дате старта продаж будут раскрыты позднее.
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