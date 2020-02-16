Volkswagen рассказал о новой Jetta для России

Новый седан Volkswagen Jetta поступит в продажу во втором квартале года, а пока в компании раскрыли некоторые подробности.



Как выяснилось, автомобиль Jetta нового поколения будет представлен в трех комплектациях с двигателями мощностью 110 и 150 лошадиных сил.

В комплектации со 110-сильным двигателем среди трансмиссии будет доступна пятискоростная механика или шестиступенчатый автомат.

Топовая версия будет оснащена 150-сильным двигателем, пару которому составит только 6-ступенчатая автоматическая КП.

В новой Jetta в отличие от предшественника изменился дизайн. В зависимости от комплектации для седана предложат колесные диски на 16 и 17 дюймов, еще будет светодиодная оптика и задние фонари, которые будут доступны с начальной комплектации.

Все подробности о стоимости, комплектациях и дате старта продаж будут раскрыты позднее.

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