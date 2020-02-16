Если актуальная версия модели представлена седаном, то после смены поколений модель превратится в литфбек.

Новый Volkswagen Polo впервые заметили в России во время тестирования. Машину заметили на дорогах общего назначения с немецкими номерами.

Как уже сообщалось ранее автомобиль получит новый дизайн, слегка увеличенные габариты, а его моторная гамма будет представлена 1,6 и 1,4-литровыми агрегатами.

Есть информация, что новое поколение Volkswagen Polo выйдет в продажу летом этого года.

Новую Volkswagen Jetta сертифицировали для России.