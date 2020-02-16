Недавно российский офис немецкой марки официально опубликовал первые изображения, анонсируя новое поколение автомобиля Volkswagen Polo.
Новый Volkswagen Polo впервые заметили в России
16.02.2020 21:42
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Если актуальная версия модели представлена седаном, то после смены поколений модель превратится в литфбек.
Новый Volkswagen Polo впервые заметили в России во время тестирования. Машину заметили на дорогах общего назначения с немецкими номерами.
Как уже сообщалось ранее автомобиль получит новый дизайн, слегка увеличенные габариты, а его моторная гамма будет представлена 1,6 и 1,4-литровыми агрегатами.
Есть информация, что новое поколение Volkswagen Polo выйдет в продажу летом этого года.
Новую Volkswagen Jetta сертифицировали для России.
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