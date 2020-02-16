В компании рассказали о результатах продаж своих автомобилей за прошлый месяц, когда было реализовано 6 269 новых машин.
Volkswagen в январе увеличил свои продажи в РФ на 1%
16.02.2020 21:55
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Этот результат в сравнении с аналогичным периодом 2019 года оказался на 1% больше. Бренд на российском рынке оказался на шестой строчке самых крупных марок на рынке с долей 6,1%.
Седан Polo остается бестселлером компании на российском рынке, хотя в январе у него была зафиксирована отрицательная динамика на 6% до 3 483 проданных экземпляров.
Второй результат показал кроссовер Tiguan, у которого продажи выросли сразу на 33% и составили 2 273 шт.
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