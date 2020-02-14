В прошлом году отчеты показывали неплохую динамику роста популярности электрокаров, хотя их объёмы по-прежнему остаются небольшими.

Но вот с начала года наблюдается отрицательная динамика. В январе продажи электромобилей в России сократились и составили 19 реализованных экземпляров, что на 2 ед. меньше.

Чаще всего россияне покупали Nissan Leaf. Его объёмы продаж составили 7 экземпляров. На втором месте располагается Jaguar I-Pace с показателем 5 проданных экземпляров.

Замыкают тройку кроссоверы Tesla Х, реализованные в количестве трех экземпляров. Также в России было продано по два электрокара Tesla Model 3 и Jac Iev7S.

Первый электромобиль Dacia появится до 2022 года.