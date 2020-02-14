Первый электромобиль Dacia появится до 2022 года

В модельном ряду марки Dacia в ближайшие пару лет появится новый автомобиль.

Бренд скоро выпустит свой первый недорогой электромобиль. Новинка появится до 2022 года о чем рассказали представители компании в интервью с зарубежными журналистами.

Все подробности о проекте не раскрывают. Сейчас известно, что новая модель будет сити-каром, представляющим собой перелицованный вариант City K-ZE.

В целом в компании Renault, которой и принадлежит бренд Dacia, планируют выпустить шесть новых электрокаров и три электрифицированные версии уже существующих автомобилей.

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