Китайская JAC рассказала о сроках появления новинок в РФ

В этом году китайский автопроизводитель представит на российском рынке несколько новинок.

О сроках их появления недавно рассказали представители компании агентству «Автостат».

Так, в первой половине года новых моделей бренд не выведет, а уже в июле-августе запланирован старо продаж нового электромобиля.

Им окажется модель JAC iEV7S, а он уже сейчас проходит сертификацию в нашей стране. В августе запланированы продажи трехрядного кроссовера с переднеприводной системой и это JAC S7.

В конце осени 2020 года JAC начнет продажи компактного кроссовера JAC S4, а еще в модельном ряду появится лифтбек JAC А5.

Последний только готовят к сертификации, но его выход состоится в начале следующего года.