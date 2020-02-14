В этом году китайский автопроизводитель представит на российском рынке несколько новинок.
Китайская JAC рассказала о сроках появления новинок в РФ
14.02.2020 21:00
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О сроках их появления недавно рассказали представители компании агентству «Автостат».
Так, в первой половине года новых моделей бренд не выведет, а уже в июле-августе запланирован старо продаж нового электромобиля.
Им окажется модель JAC iEV7S, а он уже сейчас проходит сертификацию в нашей стране. В августе запланированы продажи трехрядного кроссовера с переднеприводной системой и это JAC S7.
В конце осени 2020 года JAC начнет продажи компактного кроссовера JAC S4, а еще в модельном ряду появится лифтбек JAC А5.
Последний только готовят к сертификации, но его выход состоится в начале следующего года.
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