JAC официально анонсировал в России электромобиль JAC iEV7S

Китайская компания официально заявила о подготовке к выходу нового электромобиля на российский рынок.



В своем сообщении, опубликованном на официальной странице в социальной сети, производитель заявляет о начале сертификации JAC iEV7S.

При этом информацию сроках выхода и стоимости в JAC не раскрывают. Напомним, что в JAC iEV7S установлена силовая установка, которая обеспечит запас хода до 300 км.

Стоит отметить, что в прошлом году объёмы продаж марки на российском рынке выросли в 2,5 раза.

Названы самые популярные китайские автомобили в РФ в 2019 году.