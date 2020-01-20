Названы самые популярные китайские автомобили в РФ в 2019 году

В прошлом году автомобили китайского происхождения на российском рынке показали положительную динамику продаж на фоне упавшего на 2,3% рынка.

По данные агентства «Автостат», за прошлый год россияне приобрели 40 тысяч новых китайских автомобилей, что на 13% больше.

Geely Atlas остается самым востребованным китайским авто в России. В прошлом году он также возглавил рейтинг самых популярных китайских автомобилей в РФ с результатом 7 539 реализованных экземпляров.

На втором месте по продажам оказался Haval H6, реализованный в количестве 6 378 ед. Новый кроссовер Haval F7, вышедший на рынок в середине 2019 года, смог ворваться в тройку лидеров. Дилеры марки реализовали 3 219 кроссоверов F7.

Следующие три строчки рейтинга заняли срезу три модели бренда Chery, а именно Chery Tiggo 3 (2262 ед;), Tiggo 4 (1968 ед.) и Tiggo 7 (1563 ед.).

В десятке самых популярных авто китайского происхождения оказались: DFM AX7 (1 548 ед.), Haval H2 (1345 ед.), Lifan Solano (1335 ед.) и Changan CS35PLUS (1323 ед.).

В России Geely Atlas останется без атмосферных двигателей.