Внедорожники стали лидерами авторынка на Дальнем Востоке

Данные были обнародованы по результатам продаж за январь 2020 года. В отчетный период на Дальнем Востоке был реализован 1 271 новый автомобиль, а этот показатель оказался на 7,5% больше.

Внедорожники стали лидерами рынка на Дальнем Востоке, которые заняли первые три строчки списка самых продаваемых.

Абсолютным лидером по объёмам продаж стал японский кроссовер Toyota RAV4, реализованный в январе в количестве 154 экземпляров. На второй строчке оказался отечественный внедорожник Патриот с показателем 98 ед.

К слову сегодня журналистам стали известны подробности о глубоко модернизированном варианте этого внедорожника. В тройке лидеров оказался Land Cruiser Prado. Его объёмы продаж составили 74 экземпляра.