В России подорожали автомобили УАЗ

На российском рынке УАЗ скорректировал цены в большую сторону, о чем сообщили специалисты сайта «Цена Авто».

По информации специалистов, которые регулярно ведут мониторинг цен на новые автомобиль, УАЗ переписал цены на «Хантер», «Патриот» и «Пикап».

Их стоимость в среднем выросла на 15 тысяч рублей. Теперь минимальный ценник Хантера составляет 752 тыс. рублей.

Патриот в базовой версии оценен от 835 тыс. рублей, а пикап обойдется в 855 тыс. рублей минимум.

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