На российском рынке УАЗ скорректировал цены в большую сторону, о чем сообщили специалисты сайта «Цена Авто».
В России подорожали автомобили УАЗ
12.02.2020 23:01
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По информации специалистов, которые регулярно ведут мониторинг цен на новые автомобиль, УАЗ переписал цены на «Хантер», «Патриот» и «Пикап».
Их стоимость в среднем выросла на 15 тысяч рублей. Теперь минимальный ценник Хантера составляет 752 тыс. рублей.
Патриот в базовой версии оценен от 835 тыс. рублей, а пикап обойдется в 855 тыс. рублей минимум.
УАЗ рассказал, как защитил свой «Патриот» от ржавчины.
Опубликованы первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ.
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