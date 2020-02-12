Toyota выпустит производительный хэтчбек Corolla

Новая версия хэтчбека получит приставку к названию GR и будет оснащена трехцилиндровым двигателем.

О планах японской компании выпустить производительную версию Corolla стало известно зарубежным журналистам, которые утверждают, что хэтчбек будет приводиться 1,6-литровым турбированным двигателем с тремя цилиндрами.

Его мощность оставит 250 лошадиных сил. Эта силовая установка используется в Yaris GR. В Corolla агрегат будет работать только с 6-ступенчатой механикой.

Над хэтчбеком поработает подразделение Toyota Gazoo, которое поработает над шасси автомобиля и его внешностью.

В РФ Toyota начала продажи обновлённой Toyota Corolla.