Новый Kia Mohave обзаведется VIP-версией в России

Kia внесла дополнения в ОТТС своего внедорожника Kia Mohave. В частности в документе появилась шестиместная модификация.

На Kia Mohave ОТТС был оформлен в конце прошлого года, когда была зарегистрирована семиместная версия корейского внедорожника.

Теперь в одобрение типа транспортного средства добавили шестиместную конфигурацию. Кроме посадочной консигнации в новой версии указали именные данные снаряжённой массы и допустимую нагрузку на оси.



Мотор для шестиместной и семиместной версии будет доступен только V-образный шестицилиндровый турбодизель мощностью 249 л.с. Трансмиссию предложат восьмиступенчатую автоматическую с системой полного привода.

Появление нового Kia Mohave в России ожидается в ближайшее время. Модель уже заметили на столичных дорогах. На домашнем рынке новый Mohave предлагается с сентября 2019 года.

Kia Mohave сфотографирован на дорогах Москвы в камуфляже