О том, что в этом году компания Kia предложит на российском рынке обновленный внедорожник Mohave было известно еще в прошлом году.

Этот внедорожник не требует доработок под конкретный авторынок, но похоже все-таки для эксплуатации в российских условиях его подготовят.

Дело в том, что Kia Mohave сфотографирован на дорогах Москвы в камуфляже, но для чего он не совсем понятно.

Либо действительно в машине произойдут изменения, либо таким образом в компании подогревают интерес.

Ранее компания сертифицировала обновленный Kia Mohave, благодаря чему стало известно, что его моторная гамма будет представлена трехлитровым двигателем с отдачей 249 лошадиных сил.

В паре с ДВС будет работать 8-скоростной автомат и система полного привода. Дорестайлинговый Kia Mohave предлагается в России по цене от 2 869 900 рублей.