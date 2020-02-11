Интерьер новой поколения Hyundai Creta раскрыт фотошпионами

На автосалоне в Нью-Дели несколько дней назад компания презентовала новую генерацию своего кроссовера Hyundai Creta.

При этом об изменениях в салоне, да и сам салон автопроизводитель раскрывать не стал.

Еще во время презентации журналистам удалось сделать один снимок салона, а теперь в Сети распространили новые фотографии, где показали версию кроссовера с механикой.

На снимках в модели можно заметить обычный прямоугольный экран информационно-развлекательной системы, при этом изначально предполагалось, что в индийской версии будет большой вертикальный дисплей.

Также производитель предлагает отдельный блок управления климатом и новый руль. Напомним, что стоимость и комплектации новинки будут объявлены в следующем месяце.